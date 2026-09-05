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ИА Регнум

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Трамп оценил доход США от проведения мундиаля

Трамп оценил доход США от проведения мундиаля

Завершившийся чемпионат мира по футболу принес экономике США более $18 млрд. Об этом 5 сентября сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

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