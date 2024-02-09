У «Манчестер Юнайтед» нет планов увольнять тен Хага

Эрик тен Хаг и дальше будет работать в «Манчестер Юнайтед». Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не увольнять главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Стив Бэйтс.
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