У «Манчестер Юнайтед» нет планов увольнять тен Хага

Эрик тен Хаг и дальше будет работать в «Манчестер Юнайтед». Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не увольнять главного тренера команды Эрика тен Хага, сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Стив Бэйтс.