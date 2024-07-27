Пошло движение в Красногоровке. По данным «Военной хроники», под контролем ВС РФ находятся очистные сооружения (станция водоподготовки) и комплекс прилегающих зданий.
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Пошло движение в Красногоровке. По данным «Военной хроники», под контролем ВС РФ находятся очистные сооружения (станция водоподготовки) и комплекс прилегающих зданий.
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