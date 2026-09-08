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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 8 сентября: ремонт двигателя за 200 тысяч

Ситуация с бензином в Челябинске 8 сентября: ремонт двигателя за 200 тысяч

Кризис на АЗС, офис закрыт, телефоны молчат, моторы стучат. Водители Челябинска, заправившиеся на сети АЗС Tatoil, оказались в тупиковой ситуации: их автомобили требуют дорогостоящего ремонта, а компания-продавец фактически перестала выходить на связь.

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