От сканирования паспорта к QR-коду. На Алтае гостиницы переходят на заселение через MAX

Новый сервис уже работает в 37 объектах размещения региона и позволяет гостям пройти регистрацию без ручного ввода паспортных данных Гостиницы и базы отдыха Алтайского края начали переходить на новый формат регистрации гостей — цифровое заселение через мессенджер Max.