От сканирования паспорта к QR-коду. На Алтае гостиницы переходят на заселение через MAX

Новый сервис уже работает в 37 объектах размещения региона и позволяет гостям пройти регистрацию без ручного ввода паспортных данных Гостиницы и базы отдыха Алтайского края начали переходить на новый формат регистрации гостей — цифровое заселение через мессенджер Max.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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