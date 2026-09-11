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От сканирования паспорта к QR-коду. На Алтае гостиницы переходят на заселение через MAX

От сканирования паспорта к QR-коду. На Алтае гостиницы переходят на заселение через MAX

Новый сервис уже работает в 37 объектах размещения региона и позволяет гостям пройти регистрацию без ручного ввода паспортных данных Гостиницы и базы отдыха Алтайского края начали переходить на новый формат регистрации гостей — цифровое заселение через мессенджер Max.

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