Архангелогородку будут судить за систематическое насилие над дочерью

По версии следствия, женщина с 2024 по 2026 год била и душила ребенка, а также выгоняла ее из дома.Соломбальский районный суд Архангельска рассмотрит уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию.