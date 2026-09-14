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Регион 29

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Архангелогородку будут судить за систематическое насилие над дочерью

Архангелогородку будут судить за систематическое насилие над дочерью

По версии следствия, женщина с 2024 по 2026 год била и душила ребенка, а также выгоняла ее из дома.Соломбальский районный суд Архангельска рассмотрит уголовное дело в отношении 49-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию.

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