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Спички - не игрушка

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Что происходит в Екатеринбурге: молодую русскую девушку задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене

Что происходит в Екатеринбурге: молодую русскую девушку задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене

Задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене Что происходит в Екатеринбурге: молодую русскую девушку задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене В Екатеринбурге вновь громкое задержание.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Современным материалистам никто не объяснял, что значит любовь к Родине, служение Ей, преданность и верность Ей до конца, а она, эта девочка, поди и знать не знает, что есть не только воспитание патриотизма, но и статья за его преступное,  продажное и равнодушное презрение. У материалистов вообще с патриотизмом - плохо, как плохо у них с Любовью, так и плохо у них с жалостью, плохо со всем, что от души. Думать надо, Россия.
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