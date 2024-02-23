Что происходит в Екатеринбурге: молодую русскую девушку задержали за помощь ВСУ и обвинили в государственной измене

Валерий Евстафьев

Современным материалистам никто не объяснял, что значит любовь к Родине, служение Ей, преданность и верность Ей до конца, а она, эта девочка, поди и знать не знает, что есть не только воспитание патриотизма, но и статья за его преступное, продажное и равнодушное презрение. У материалистов вообще с патриотизмом - плохо, как плохо у них с Любовью, так и плохо у них с жалостью, плохо со всем, что от души. Думать надо, Россия.