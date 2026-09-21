Исак Хаджар вернётся в гонки "Формулы-1" после травмы в сентябре

Исак Хаджар, французский пилот "Ред Булл", возобновляет участие в "Формуле-1" на Гран-при Азербайджана в Баку (24-26 сентября) после лечения перелома запястья.
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