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Царьград

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Исак Хаджар вернётся в гонки "Формулы-1" после травмы в сентябре

Исак Хаджар вернётся в гонки "Формулы-1" после травмы в сентябре

Исак Хаджар, французский пилот "Ред Булл", возобновляет участие в "Формуле-1" на Гран-при Азербайджана в Баку (24-26 сентября) после лечения перелома запястья.

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