Марзук: ХАМАС просит РФ побудить Аббаса к диалогу по кабмину нацединства

Замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук заявил РИА Новости, что палестинское движение просит Россию перед встречей президента РФ Владимира Путина с лидером Палестинской автономной администрации Махмудом Аббасом в Казани побудить последнего к переговорам с ХАМАС по вопросу создания правительства нацединства в Палестине.