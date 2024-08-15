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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Путину посоветовали изолировать Украину ядерным взрывом

Уральский ученый предложил Путину использовать ядерные удары для изоляции Украины от Запада. Доктор физико-математических наук, профессор Пермского государственного университета Анатолий Волынцев рекомендовал Владимиру Путину рассмотреть возможность применения ядерного оружия по западным регионам Украины, чтобы прекратить поступление помощи страны из Европы и США.

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