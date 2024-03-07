Молодой человек из Саратовской области перевел мошенникам миллион

Как пояснил молодой человек полицейским, ему поступил звонок от незнакомки. Она ему рассказала, что происходят какие-то весьма подозрительные операции на его счете, и чтобы обезопасить сбережения, их надо перевести.
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