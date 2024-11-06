Жилой комплекс на 762 квартиры появится в Алексеевском районе

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) согласовал архитектурно-градостроительное решение нового жилого комплекса, который появится в Алексеевском районе вблизи музейно-выставочного пространства ВДНХ.
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