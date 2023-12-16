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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс рассказал, что носит поддельные украшения: «Увидев их на мне, люди подумают, что они настоящие»

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс во время интервью признался, что носит поддельные украшения.

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