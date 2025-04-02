Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам и требовать СНИЛС

В Роскомнадзоре сообщили о случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, звонят гражданам и утверждают, что их личный кабинет на портале госуслуг якобы взломан и для его разблокировки требуется номер СНИЛС.