Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам и требовать СНИЛС

В Роскомнадзоре сообщили о случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками ведомства, звонят гражданам и утверждают, что их личный кабинет на портале госуслуг якобы взломан и для его разблокировки требуется номер СНИЛС.
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