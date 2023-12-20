Какой сегодня праздник: 20 декабря – День чекиста

День сотрудника спецслужб России (День чекиста) отмечается ежегодно и является профессиональным праздником тех, кто ежедневно работает в области обеспечения государственной и национальной безопасности страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии