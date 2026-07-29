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Daily Storm

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Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив в СВО

Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив в СВО

Зампред Совбеза напомнил, что в отношении Москвы введено свыше 30 тысяч санкцийСохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

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