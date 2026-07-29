Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив в СВО

Зампред Совбеза напомнил, что в отношении Москвы введено свыше 30 тысяч санкцийСохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».