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Летом – дачникам. Школьникам – круглый год

Летом – дачникам. Школьникам – круглый год

Досрочно завершён ремонт участка дороги Емецк – Сельцо в Холмогорском округе.Трасса протяжённостью 3 километра 849 метров – это фактический километраж с четвёртого по восьмой километр трассы.

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