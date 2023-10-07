Губернатор ХМАО Комарова и ее заместитель Ислаев не стали называть точные сроки сдачи долгостроя – больницы в Нижневартовске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не смогла назвать жителям сегодняшний уровень готовности главного долгостроя в Югре – больницы в Нижневартовске и сроки сдачи объекта в эксплуатацию.
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