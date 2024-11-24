Захарова в ответ на сомнения Киева по поводу существования «Орешника» предложила задуматься, существует ли «Южмаш»

Ранее Путин распорядился наладить серийное производство нового вооруженияОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на высказывания украинских властей по поводу сомнений касательно существования ракеты «Орешник» предложила властям Украины задуматься, существует ли завод «Южмаш».
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