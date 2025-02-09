Министр спорта пообещал начать строить ледовый дворец в Барнауле в 2026 году

2025 год уйдет на подготовку проектно-сметной документации Ледовый дворец "Алтай" в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, планируют достраивать в 2026 году, сообщил журналистам министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.
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