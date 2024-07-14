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Кейн о поражении Англии в финале Евро: «Трудно передать словами, что мы чувствуем – обидно пропускать в концовке. Мы снова упустили свой шанс, это очень больно»

Кейн о поражении Англии в финале Евро: «Трудно передать словами, что мы чувствуем – обидно пропускать в концовке. Мы снова упустили свой шанс, это очень больно»

«Трудно передать словами, что мы все сейчас чувствуем. Это был тяжелый матч. Мы хорошо поработали, вернулись в игру, и постарались развить ее.

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