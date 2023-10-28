Криолиполиз – инновационная процедура избавления от локального жира холодом без операции и длительного восстановления

Красивая и подтянутая фигура – мечта многих представительниц прекрасного пола. Но, к сожалению, активные тренировки и диеты не всегда помогают избавиться от ненавистных жировых отложений в проблемных зонах.
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