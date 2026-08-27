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Царьград

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Концерты звезд: Нурминский, Жасмин и Линда выступят в сентябре

Концерты звезд: Нурминский, Жасмин и Линда выступят в сентябре

В сентябре Екатеринбург ждет череда насыщенных концертов: рэпер Нурминский, группа «Танцы Минус», музыканты DK, Жасмин, Lida, Диана Анкудинова и Линда порадуют своими выступлениями в различных площадках города, от клубов до концертных залов.

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