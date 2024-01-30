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Закон, порядок, государство

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Расчеты БРК «Бастион» ТОФ на острове Матуа отработали задачи по смене боевых позиций после уничтожения корабля условного противника

Расчеты БРК «Бастион» ТОФ на острове Матуа отработали задачи по смене боевых позиций после уничтожения корабля условного противника

За счет слаженной работы военнослужащие дивизиона успешно уложились в нормативы и отработали практические задачи по смене стартовых позиций.

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