Эти грибы защищают от рака: ученые из Португалии сделали неожиданное открытие

Специалисты из португальского университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору выяснили, что благородные белые грибы и обычные шампиньоны являются действенными онкокиллерами, то есть за счет своих свойств они способны предотвращать образование злокачественных опухолей.
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