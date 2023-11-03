Для студентов-иностранцев кузбасских вузов организовали экскурсии по культовым местам Кемерова

Со 2 по 30 ноября в регионе пройдет серия экскурсионных туров, на которых иностранцы, обучающиеся в вузах Кузбасса, побывают в религиозных центрах разных конфессий, смогут увидеть действующие культовые памятники, музеи и выставки.