Для студентов-иностранцев кузбасских вузов организовали экскурсии по культовым местам Кемерова

Со 2 по 30 ноября в регионе пройдет серия экскурсионных туров, на которых иностранцы, обучающиеся в вузах Кузбасса, побывают в религиозных центрах разных конфессий, смогут увидеть действующие культовые памятники, музеи и выставки.
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