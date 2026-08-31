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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морган об уходе Месси из сборной: «У него 125 голов, у Роналду – 146. На этом споры о лучшем в истории заканчиваются»

Телеведущий Пирс Морган заявил, что спор между Криштиану Роналду и  Лионелем Месси решен в пользу 41-летнего португальца.

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