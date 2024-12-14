❗️БПЛА противника атаковали нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области. Возгорание топлива на объекте подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️БПЛА противника атаковали нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области. Возгорание топлива на объекте подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Свежие комментарии