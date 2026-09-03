«Прощупывают Западную Украину»: в Киеве отметили особенности ударов ВС РФ

Минувшая ночь ознаменовалась несколькими отличительными особенностями в подходе ВС РФ к ударам по Украине.
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НУ,НУ...
Да они в катакомбах жить будут ( хрен их найдешь!) со свечками и припевать " Ще нэ вмэрла..."!