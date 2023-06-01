Федеральное агентство новостей №1

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В России произведут тысячи беспилотников в 2023 году

В России произведут тысячи беспилотников в 2023 году

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак на выставке ЦИПР-2023 рассказал, что в текущем году производство гражданских беспилотников в России составит более шести тысяч единиц.

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