Депутат Нарсовета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве в Луганске

Об этом сообщил его коллега Юрий Юров.фото: t.me/yurii_yurov_XXI--> Депутат Народного совета Луганской Народной Республики и экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате взрыва бомбы в машине.
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