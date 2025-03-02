PAS руками: USAID направило $7,5 млн для победы Санду в 2024 году

USAID в 2024 году направило дополнительные $7,5 млн на поддержку Майи Санду перед президентскими выборами в Молдавии и референдумом о вступлении в ЕС, сообщил «Известиям» депутат парламента республики Богдан Цырдя.
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