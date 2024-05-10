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Военные новости ★ спецоперация

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Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы российского правительства

Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы российского правительства

Новым главой правительства России с большой долей вероятности станет Михаил Мишустин, именно его кандидатуру внес Владимир Путин на рассмотрение Госдумы.

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