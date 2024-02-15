Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сысоев
    Как был дешевкой, так и остался. До этого элитарного дебила так и не дошло, что он своим лживым сусальным приездом то...Попытка отмыться ...
  • Виктор Галкин
    Прав был дядя Миша, ну и тупые)В США поняли намё...
  • Ильдус Мамлеев
    Было бы только желание, а такую провакацию Зе может устроить вообще без проблем. Так что запасаемся попкорном и ждём,...Бабах - и нет Мак...

Репетиция войны: Новая атака на корабль Черноморского флота вскрыла тактику НАТО

Репетиция войны: Новая атака на корабль Черноморского флота вскрыла тактику НАТО

Небратья заверяют, что мы потеряли ещё один корабль Черноморского флота - на этот раз БДК "Цезарь Куников".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Денисов
А на пиндосовский беспилотник РЭБ не действует?
Ответить
18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что надо разрабатывать беспилотники защиты кораблей. Что я имею ввиду что каждый корабль должны сопровождать беспилотники с активной привлекательностью для беспилотников врага, которые будут защищать основные судно. Ну и естественно разобраться с бравадой и недооценкой противника. То что виновны высшие чины как в МО, генштабе и ЧФ это однозначно.... Пора включать мозги...
Ответить
18 час.
АЮ
Александр Юткин
Щек уже не хватает. ЧФ превратили в запуганного щенка. GH-ки летают как на учениях у себя дома. Одни советчики кругом. А где исполнители?
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх