Небратья заверяют, что мы потеряли ещё один корабль Черноморского флота - на этот раз БДК "Цезарь Куников".
Репетиция войны: Новая атака на корабль Черноморского флота вскрыла тактику НАТО
Комментарии
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Алексей Денисов
А на пиндосовский беспилотник РЭБ не действует?
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18 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение что надо разрабатывать беспилотники защиты кораблей. Что я имею ввиду что каждый корабль должны сопровождать беспилотники с активной привлекательностью для беспилотников врага, которые будут защищать основные судно. Ну и естественно разобраться с бравадой и недооценкой противника. То что виновны высшие чины как в МО, генштабе и ЧФ это однозначно.... Пора включать мозги...
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18 час.
АЮ
Александр Юткин
Щек уже не хватает. ЧФ превратили в запуганного щенка. GH-ки летают как на учениях у себя дома. Одни советчики кругом. А где исполнители?
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18 час.
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