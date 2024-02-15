Репетиция войны: Новая атака на корабль Черноморского флота вскрыла тактику НАТО

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое мнение что надо разрабатывать беспилотники защиты кораблей. Что я имею ввиду что каждый корабль должны сопровождать беспилотники с активной привлекательностью для беспилотников врага, которые будут защищать основные судно. Ну и естественно разобраться с бравадой и недооценкой противника. То что виновны высшие чины как в МО, генштабе и ЧФ это однозначно.... Пора включать мозги...