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Проба 2

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17 историй о съемных квартирах, где скрипучий диван и бордовый ковер на стене создают уют и тепло

17 историй о съемных квартирах, где скрипучий диван и бордовый ковер на стене создают уют и тепло

Отношения между хозяевами и квартирантами по поводу съемной квартиры часто кажутся сухими и формальными, но иногда они дарят нам светлые воспоминания и настоящее душевное тепло.

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