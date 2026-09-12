17 историй о съемных квартирах, где скрипучий диван и бордовый ковер на стене создают уют и тепло

Отношения между хозяевами и квартирантами по поводу съемной квартиры часто кажутся сухими и формальными, но иногда они дарят нам светлые воспоминания и настоящее душевное тепло.
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