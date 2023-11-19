MSI представила новый игровой Full HD монитор под названием MSI G2712F с частотой 180 Г...

MSI представила новый игровой Full HD монитор под названием MSI G2712F с частотой 180 ГцMSI G2712F получил 27-дюймовую Ultra Rapid IPS-панель с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления 180 Гц, время отклика – 1 мс (GTG).
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