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«Интер» дважды подряд отыгрался с 0:2 в Серии А. На камбэк с «Удинезе» давали 3.00

«Интер» победил «Удинезе» (5:3) в 4-м туре Серии А. Миланский клуб проигрывал 0:2 по ходу матча. В лайве коэффициент на победу «Интера» доходил до 3.

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