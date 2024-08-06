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Царьград

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Где больше всего платят за контракт с минобороны для участия в СВО

Где больше всего платят за контракт с минобороны для участия в СВО

С 1 августа федеральная выплата за подписание контракта увеличена до 400 тысяч рублей, во многих регионах местную выплату подняли до большей суммы.

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