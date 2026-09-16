Минприроды: более 550 бурых медведей ликвидировано в трёх регионах России

Директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства Минприроды Татьяна Арамилева заявила, что в Красноярском крае, Якутии и на Алтае ликвидировано более 550 бурых медведей.