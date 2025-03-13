Названы самые востребованные профессии в промышленности

Среди наиболее востребованных профессий в России лидируют вальцовщики. Спрос на этих сотрудников вырос в три раза за год, говорится в результатах исследования платформы «Авито Работа», с которыми ознакомились «Известия» 13 марта.
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