Генералы и племянник Путина приехали в Дом офицеров ЦВО.

За сутки до мероприятия Роман Путин свой визит в Дом офицеров отменял Руководство окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге получило важный аппаратный сигнал на фоне разразившегося БДСМ-скандала: на площадку пришли первые лица Центрального военного округа.
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