Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Думаю, что Дмитрий хороший профессионал. Отношусь к нему положительно.Дмитрий Абзалов и...
  • Дина Скребец
    Это прямое оскорбление в адрес вОинов, проводить в честь дня Защитников Отечества  такое балаган-шоу.Оскорбление и на...Полиция решила пр...
  • Николай Герасименко
    Куда сажали Апполоны, да ещё и в ручную? Скажи ещё  педали крутили, чтобы положение станции скорректировать. Наши лун...Миссия США на Лун...

Генералы и племянник Путина приехали в Дом офицеров ЦВО.

Генералы и племянник Путина приехали в Дом офицеров ЦВО.

За сутки до мероприятия Роман Путин свой визит в Дом офицеров отменял Руководство окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге получило важный аппаратный сигнал на фоне разразившегося БДСМ-скандала: на площадку пришли первые лица Центрального военного округа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Арзамасцев
Ничего удивительного, логическая цепочка - лгбт - екатеринбург - бдсм.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору