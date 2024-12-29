Вучич рассказал как сербский «студент» оказался украино-хорватским агентом

Задержанный сербскими спецслужбами «хорватский украинец», выдававший себя за студента, является лицом, совершившим преступления против госбезопасности, заявил президент Сербии Александр Вучич 29 декабря в эфире телеканала Pink.
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