38-летний Рылов о том, что он самый возрастной игрок КХЛ: «Надо всегда максимально готовиться к играм, тренировкам, к предсезонке. Знать свое тело. Я просто люблю хоккей»

— Вы самый возрастной игрок КХЛ на данный момент. За счет чего до сих пор держитесь на этом уровне? — Надо всегда максимально готовиться к играм, тренировкам, к предсезонке в целом.
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