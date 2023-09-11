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38-летний Рылов о том, что он самый возрастной игрок КХЛ: «Надо всегда максимально готовиться к играм, тренировкам, к предсезонке. Знать свое тело. Я просто люблю хоккей»

— Вы самый возрастной игрок КХЛ на данный момент. За счет чего до сих пор держитесь на этом уровне? — Надо всегда максимально готовиться к играм, тренировкам, к предсезонке в целом.

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