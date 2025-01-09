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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Реплика Nintendo Switch 2 от Genki вызвала большой ажиотаж — что производитель аксессу...

Реплика Nintendo Switch 2 от Genki вызвала большой ажиотаж — что производитель аксессу...

Реплика Nintendo Switch 2 от Genki вызвала большой ажиотаж — что производитель аксессуаров знает о новой гибридной консоли?В беседе с журналистами представители Genki объяснили, что им неизвестны технические характеристики консоли, они могут обсуждать только некоторые особенности дизайна.

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