Реплика Nintendo Switch 2 от Genki вызвала большой ажиотаж — что производитель аксессу...

Реплика Nintendo Switch 2 от Genki вызвала большой ажиотаж — что производитель аксессуаров знает о новой гибридной консоли?В беседе с журналистами представители Genki объяснили, что им неизвестны технические характеристики консоли, они могут обсуждать только некоторые особенности дизайна.