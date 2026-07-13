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ВСУ приняли российских солдат за своих и неделю сбрасывали им провизию

ВСУ приняли российских солдат за своих и неделю сбрасывали им провизию

После того, как Васильевка перешла под контроль Вооруженных сил России, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще на протяжении недели сбрасывало провизию российским десантникам, принимая их за своих солдат.

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