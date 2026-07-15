Юморист рассказал об опасной особенности дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обрабатывают дроны ядохимикатами. Об опасной особенности украинских беспилотников рассказал заместитель командира взвода разминирования группировки войск «Центр» с позывным Юморист, передает ТАСС.
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