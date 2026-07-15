Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Юморист рассказал об опасной особенности дронов ВСУ

Юморист рассказал об опасной особенности дронов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обрабатывают дроны ядохимикатами. Об опасной особенности украинских беспилотников рассказал заместитель командира взвода разминирования группировки войск «Центр» с позывным Юморист, передает ТАСС.

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