Стало известно, что президент России обсуждал с принцем Саудовской Аравии

Главными темами стали ситуация на Ближнем Востоке и сотрудничество в рамках ОПЕК+Ситуация на Ближнем Востоке и другие важные вопросы международной повестки стали темами для разговора президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.
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