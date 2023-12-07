Стало известно, что президент России обсуждал с принцем Саудовской Аравии

Главными темами стали ситуация на Ближнем Востоке и сотрудничество в рамках ОПЕК+Ситуация на Ближнем Востоке и другие важные вопросы международной повестки стали темами для разговора президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда.