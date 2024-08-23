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Русская весна

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В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

В США заявили о заключительной фазе конфликта на Украине

После нападения на Курскую область конфликт на Украине вступил в заключительную, но чрезвычайно опасную стадию, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
Американцы раскачивают внутри России обстановку,усыпляют нашу бдительность ,а сами уже отправили корабль с самолётами на Дальний Восток...
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