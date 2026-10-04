Греция и Германия на мачте Лиги наций сыграли, не забив ни одного гола

Матч четвертого тура группы 2 лиги A прошел в Салониках. В параллельной игре Нидерланды дома обыграли Сербию со счетом 2:1 и вышли на первое место с восемью очками.
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