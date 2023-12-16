Представитель ГК «Садовое кольцо» из Красногорска назвал последствия повышения ключевой ставки до 16%

Банк России повысил ключевую ставку до 16%. Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГУ «Садовое кольцо» Илья Колунов рассказал, как это повлияет на рынок недвижимости в регионе, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.
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